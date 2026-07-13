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ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਖਾਸ ਖੋਜ!

NASA ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਈਕੋਨੂਰ ਤੋਂ ਸੋਯੂਜ਼ ਐਮਐਸ-29 ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।

ANIL MENON MISSION
ANIL MENON MISSION (X/@anil_astro)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 1:17 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ 14 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕੋਨੂਰ ਕੌਸਮੋਡ੍ਰੋਮ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੇਸਫਲਾਇਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਰੋਸਕੋਸਮੌਸ ਦੇ ਸੋਯੂਜ਼ ਐਮਐਸ-29 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਪਯੋਟਰ ਡੁਬਰੋਵ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਕਿਕੀਨਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ISS ਮੁਹਿੰਮ 74/75 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਕੌਣ ਹੈ?

  1. ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੇ 49 ਸਾਲਾਂ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੇਨਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ।
  2. ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰੈਸਕਿਊ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
  3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਰੋਟਰੀ ਅੰਬੈਸਡੋਰੀਅਲ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
  4. ਮੇਨਨ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਸਰਚਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।
  5. 2018 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
  6. ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨਨ?

  1. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨਨ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
  2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੂਖਮ ਗੁਰੂਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ, ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਾੜੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  4. ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨਨ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਇਨ-ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਪਾਏਗਾ।
  5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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