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NASA ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ISS ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਖੋਜ

ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਸੋਯੂਜ਼ ਐਮਐਸ-29 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ANIL MENON FIRST MISSION
ANIL MENON FIRST MISSION (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 9:53 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ-ਯੂਕਰੇਨ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਸੋਯੂਜ਼ ਐਮਐਸ-29 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰੂਸੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ISS ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 8:17 ਵਜੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕੋਨੂਰ ਕੋਸਮੋਡਰੋਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਓਟਾਪਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਨਾ ਮੈਨਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰੂਸੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਪਯੋਟਰ ਡੁਬਰੋਵ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਕਿਕੀਨਾ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਟੇਲ
ਪੁਲਾੜ ਯਾਨਸੋਯੂਜ਼ ਐਮਐਸ-29
ਲਾਂਚ ਜਗ੍ਹਾਂਬਾਈਕੋਨੂਰ ਕੋਸਮੋਡਰੋਮ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ
ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 8:17 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ
ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ, ਪਿਓਟਰ ਡੁਬਰੋਵ, ਅੰਨਾ ਕਿਕੀਨਾ
ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ
ਵਾਪਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027

ਕੌਣ ਹੈ ਡਾ.ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ?

ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਯੂਐਸ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਫਲਾਈਟ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਊਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, 2004 ਵਿੱਚ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਕੀਤੀ, 2006 ਵਿੱਚ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ MD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਵਾਈਲਡਰਨੈਸ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਅਨਿਲ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਫਲਾਈਟ ਸਰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਯੂਜ਼ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰੂ ਸਰਜਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਹ SpaceX ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲਾਂਚ ਲਈ ਲੀਡ ਫਲਾਈਟ ਸਰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?

  1. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ: ISS 'ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਗੁਰੂਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
  2. ਸੂਖਮ ਗੁਰੂਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ, ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਣਤਰ: ਸੂਖਮ ਗੁਰੂਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ, ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਖੋਜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
  3. ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ IV ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ISS ਦੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ IV ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਡੀਪ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  4. ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਇਨ-ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ: ਸੂਖਮ ਗੁਰੂਤਾ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਏਆਈ ਚਿਪਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
  5. AR ਅਤੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: AR ਅਤੇ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਨਿਦਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

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