Artemis III ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਾੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੈਸਟ!

Artemis III ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਾੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੈਸਟ!
Artemis III ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
Published : October 25, 2026 at 2:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ Artemis III ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, Artemis III ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ।
We are not slowing down. 🚀 Our Artemis III mission will send four astronauts to low Earth orbit next year to test critical systems needed for future lunar landings https://t.co/G5CkHbQhFR and we’re accelerating efforts to ensure the success of Artemis IV, the first Artemis mission on the lunar surface https://t.co/zEDKEcLpXY.— NASA (@NASA) October 23, 2026
ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਰੀਬ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। Orion ਨਾਮ ਦੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਰੈਂਡੀ ਬ੍ਰੈਸਨਿਕ, ਫਰੈਂਕ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਡਗਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲੂਕਾ ਪਰਮਿਟਾਨੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਲੈਂਡਰ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅਨੁਭਵ 2028 ਵਿੱਚ Artemis IV ਦੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ: ਬਲੂ ਮੂਨ ਲੈਂਡਰ
ਇਸ ਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ ਆਪਣੇ ਬਲੂ ਮੂਨ ਮਾਰਕ 2 ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 273 ਮੀਲ ਉੱਪਰ ਗੋਲ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਟ SLS ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਓਰਿਜਿਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਰਿਜਿਨ ਪਹਿਲੇ 18 x 1122 ਮੀਲ ਦੀ ਅੰਡਾਕਾਰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਬ 345 ਮੀਲ ਦੇ ਗੋਲ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਲੂ ਮੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਕਰੂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬਲੂ ਮੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕੈਬਿਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
When ready, the Orion spacecraft and its crew will reenter Earth’s atmosphere and splash down in the Pacific Ocean, off the coast of California. Every activity performed during Artemis III supports a larger goal: reducing risk before astronauts return to the lunar surface.— NASA Artemis (@NASAArtemis) October 23, 2026
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਓਰੀਅਨ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਵਰਜ਼ਨ 3 ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ 206 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਓਰੀਅਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਕਰੂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਲੂ ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨੱਕ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
During next year’s Artemis III mission, teams will practice rendezvous, docking, and proximity operations in low-Earth orbit https://t.co/CvvLHl11hI— SpaceX (@SpaceX) July 16, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਰੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸੂਟ, ਡੌਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ, ਅਵਾਜ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਧਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਓਰੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਕੋਲ ਉਤਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੋ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਕਰੂ ਨੂੰ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ।
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