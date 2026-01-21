NASA ਦਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਚੰਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਮਨੁੱਖ

NASA ਦਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਚੰਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਮਨੁੱਖ
NASA ਦਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ।
Published : January 21, 2026 at 10:26 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 53 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦਸੰਬਰ 1972 ਵਿੱਚ Apollo 17 ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਦਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ।
Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਕੋਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਪਾਇਲਟ ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੈਡਾ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਸਾ ਦੇ Orion ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਅਤੇ Space Launch System ਯਾਨੀ SLS ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਕੇਪ ਕੈਨੇਵਰਲ ਸਥਿਤ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ Administrator Jared Isaacman ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Artemis II ਮਨੁੱਖ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।
10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਇਹ ਕੁੱਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ। Orion ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ਼ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਚੰਦ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Orion ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਕੋਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ Figure-8 ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਔਰਬਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ-ਰਿਟਰਨ ਪਾਥ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ Artemis III ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 2027 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। Artemis ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
