Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਾਸਾ ਦਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : February 22, 2026 at 5:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਕੇਟ ਫਿਊਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟੈਸਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਤਿਆਰੀ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਦਾ ਲਾਂਚ ਵਿੰਡੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ, ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰੂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਰੇਡੀਨੈੱਸ ਰਿਵੀਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵੇਟ ਡ੍ਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲੀਕੇਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢਾ ਫਿਊਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਊਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲੀਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਲਾਂਚ ਪੈਡ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ Apollo 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੂਨਰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਫਲਾਈਬਾਏ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰਿਟਰਨ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ।
ਨਾਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਰੂ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 9,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Artemis II ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰੂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਦ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
