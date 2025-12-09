ETV Bharat / technology

245 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ, 3920 ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ

ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੌਨੀ ਕਿਮ ਅਤੇ ਰੋਸਕੋਸਮੌਸ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ 245 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ASTRONAUTS RETURN AFTER 245 DAY
ASTRONAUTS RETURN AFTER 245 DAY (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 5:25 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੌਨੀ ਕਿਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੌਨੀ ਕਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਰੋਸਕੋਸਮੌਸ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਰਿਝੀਕੋਵ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸੀ ਜ਼ੁਬ੍ਰਿਟਸਕੀ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੌਨੀ ਕਿਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 245 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ।

ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਭਗ 3920 ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 104 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 167.3 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ( 16,73,71,776 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਐਸ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੋਯੂਜ਼ ਐਮਐਸ 27 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਜ਼ੇਜ਼ਕਾਜ਼ਗਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਰਿਤਸਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ੀਕੋਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੁੱਲ ਪੁਲਾੜ ਸਮਾਂ 603 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈਐਸਐਸ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਨੀ ਕਿਮ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਤ ਟਿਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਫੇਸ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਰੋਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਵਰਗੇ ਨੈਨੋਮੈਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਦਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਰਾਗੰਡਾ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੌਨੀ ਕਿਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਜੌਹਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਸੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ-ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਟੀਮ ਆਰਟੇਮਿਸ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।

