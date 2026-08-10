Myspace ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਪਸੀ! ਪਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਰਾਸਤਾ?

Myspace ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਪਸੀ! ਪਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਰਾਸਤਾ?
Myspace ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Myspace ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 10, 2026 at 3:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ MySpace ਸੀ। ਹੁਣ MySpace ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ Viant Technology ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਟਿਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਵੈਂਡਰਹੂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ Myspace ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ Myspace ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।-ਟਿਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਵੈਂਡਰਹੂਕ, Myspace ਦੇ ਮਾਲਕ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ CNBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
The owners of MySpace are trying to launch a comeback for the website - CNBC pic.twitter.com/Sk7zyPOAyv— Evan (@StockMKTNewz) August 9, 2026
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕਟੌਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਫੀਡ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ Myspace ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Myspace ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਇੰਨਾਂ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੋਨੋ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨੁਭਵ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Substack ਅਤੇ Discord ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮਿਊਨੀਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਕੇਟ ਵਿਨਿਕ, ਫੋਰੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਜੇਕਰ Myspace ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਕਲੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ Myspace ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।-ਕੇਟ ਵਿਨਿਕ, ਫੋਰੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Gen-Z ਫੋਕਸਡ Myspace-ਸਟਾਇਲ ਐਪ Noplace ਲਾਂਚ ਦੇ ਦਿਨ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਟਾਪ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਟਿਕਾਊ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
Bluesky ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ Bluesky ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ X ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ Bluesky ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ X ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਬੇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Myspace ਕੋਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਯਾਨੀ Gen Z ਜਾਂ Gen Alpha ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ Myspace ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-