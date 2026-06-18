myGOV ਪੋਰਟਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕਦ ਇਨਾਮ
myGOV ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Published : June 18, 2026 at 1:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ myGOV ਪੋਰਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, myGOV ਪੋਰਟਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
myGOV ਪੋਰਟਲ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ?
TRAI DND Reel Challenge: ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ TRAI ਨੇ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ DND ਰੀਲ ਚੈਲੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। TRAI DND ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ 60 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਰੀਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਹੈ।
Take part in the TRAI DND Reel Challenge June 2026 and turn creativity into action for a safer digital space.— MyGovIndia (@mygovindia) June 18, 2026
Create a short reel showcasing how to report spam calls and SMS, manage communication preferences, and empower consumers to stay protected in the digital world.
🔗… pic.twitter.com/RxiokNRKTH
Slogan writing competition: myGOV ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਛੋਟਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਲੋਗਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਟਾਪ ਦੇ 10 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 25 ਜੂਨ ਹੈ।
Write. Inspire. Empower— MyGovIndia (@mygovindia) June 17, 2026
Take part in the Slogan Writing Contest on Tribal Development and Empowerment. Share impactful slogans celebrating tribal pride, inclusive growth, cultural preservation, education, entrepreneurship, and the vital contribution of tribal communities to… pic.twitter.com/C7n68KkD1D
Legal Adoption-Family Reel: ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਰੋਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Giving Every Child A Family!— MyGovIndia (@mygovindia) June 18, 2026
Participate in various activities by the Central Adoption Resource Authority (CARA) on #MyGov and help spread the message of ethical and transparent adoption. Legal adoption safeguards the rights of children and families while ensuring every child… pic.twitter.com/kudZuiWExw
Articles on AI: ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ myGOV ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ 600 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਹੈ।
India 1947 vs India 2047 - Painting: ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, myGOV ਅਤੇ MyBharat ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਪ ਦੇ 200 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Explore India's Growth Story Today!— MyGovIndia (@mygovindia) June 17, 2026
Participate in the Viksit Bharat Quiz on #MyGov and test your knowledge of key achievements across infrastructure, digital innovation, healthcare, education, women empowerment, social welfare and more.
Visit: https://t.co/lIFueKTxQ4… pic.twitter.com/zzxKHQi8ZF
People's Padma Reel Competition: "People's Padma Reel Competition" ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ myGOV ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ 60-75 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਰੀਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇਲਗੂ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਹੈ।
Honouring Heroes Who Inspire India!— MyGovIndia (@mygovindia) June 18, 2026
Participate in the PeoplesPadma 2026 Reel Contest on #MyGov and create a 60–75 second reel highlighting the extraordinary contributions of Padma awardees. Showcase how their dedication to society inspires you to make a positive impact and… pic.twitter.com/vXDeo1hFaV
ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਲਈ ਮਈ ਵਿਜ਼ਨ - ਪੇਂਟਿੰਗ: ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ ਜੋ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 21 ਜੂਨ ਹੈ।
Bring Your Vision of Viksit Bharat to Canvas! 🎨— MyGovIndia (@mygovindia) June 16, 2026
How do you imagine Viksit Bharat in 2047? Paint your dreams of a stronger, smarter, and more prosperous India and share your vision with the nation.
🔗 https://t.co/BITLQjWJsh#ViksitBharat2047#PaintingCompetition @HSVB2047 pic.twitter.com/rrfg15R1XY
ਸਾਇੰਸਕੁਐਸਟ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸਟਰ: ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ-8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੋਚ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Creativity And Science Inspire Youth!— MyGovIndia (@mygovindia) June 17, 2026
Take part in the SciQuest Summer Exploration National Poster Competition on #MyGov and share your innovative ideas that encourage curiosity, scientific thinking and creative learning among India’s youth.
Visit: https://t.co/g8RZrKQH49… pic.twitter.com/BHdqyMOh1U
Skip the oil challenge: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪਕਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਹੈ।
Who says healthy food has to compromise on taste?— FSSAI (@fssaiindia) June 17, 2026
Join the #DropTheOil Challenge and put your culinary creativity to the test. Submit your favourite oil-free recipe on MyGov and win exciting rewards.
Scan the QR code to get started.#DropTheOilChallenge #FSSAI #EatRightIndia pic.twitter.com/M2BYBzG2Yg
ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ myGOV ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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