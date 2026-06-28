ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ
XIAOMI 17T PRICE INDIA: ਮੋਟੋਰੋਲਾ, ਸ਼ੀਓਮੀ, ਰੈੱਡਮੀ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਲਾਵਾ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ।
Published : June 28, 2026 at 11:22 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਮਸੰਗ, ਸ਼ੀਓਮੀ ਅਤੇ ਲਾਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਰੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਪਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ।
EXCLUSIVE ⚡— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 26, 2026
Samsung Galaxy A27 5G India pricing has been finalized, as per my source. 🇮🇳
💰 Pricing:
• 6GB + 128GB: ₹31,999
• 8GB + 128GB: ₹34,999
• 8GB + 256GB: ₹40,499
📱 Key Specifications:
• Snapdragon 6 Gen 3
• Adreno 710 GPU
• 6.7-inch FHD+ Super AMOLED display… pic.twitter.com/irQh3HXV9P
Motorola Edge 70 Pro+
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, Motorola ਨੇ ਆਪਣਾ Edge 70 Pro+ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ MediaTek Dimensity 8500 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 5,200 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 6.8-ਇੰਚ 1.5K ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਟਿਕਾਊਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ 50MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹47,999 ਹੈ।
Apple's stock is taking a hit after the company announced major price hikes across Macs, iPads and other products.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 25, 2026
📉 $AAPL is down:
-6.4% today
-11% over the past month
Investors appear concerned that higher prices could hurt consumer demand, even as Apple says the increases… pic.twitter.com/qmzhqeDFnT
Xiaomi 17T
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Xiaomi ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Xiaomi ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ, Xiaomi 17T ਨੂੰ Leica-ਟਿਊਨਡ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। MediaTek Dimensity 8500-Ultra ਚਿੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ 3,500 nits ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ 6.59-ਇੰਚ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ 12GB+256GB ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ ₹59,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ, 12GB+512GB, ਦੀ ਕੀਮਤ ₹64,999 ਹੈ।
Bringing your favorite moments closer is now effortless.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 4, 2026
With the segment’s only Leica 5X Periscope lens and the magic of Leica Live Moment, the all-new #Xiaomi17T ensures every candid emotion is captured with absolute clarity.
It’s time to see your memories in a way that is… pic.twitter.com/UcyCKxj8AL
Redmi Turbo 5
Xiaomi ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Turbo ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ Redmi Turbo ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ Redmi Turbo 5 ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 100W ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7,540mAh ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮਰਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹37,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Bringing your favorite moments closer is now effortless.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 4, 2026
With the segment’s only Leica 5X Periscope lens and the magic of Leica Live Moment, the all-new #Xiaomi17T ensures every candid emotion is captured with absolute clarity.
It’s time to see your memories in a way that is… pic.twitter.com/UcyCKxj8AL
Samsung Galaxy A27 5G
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 3 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 6.7-ਇੰਚ ਫੁੱਲ HD+ ਸੁਪਰ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ, ਅਤੇ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $349.99 ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Lava Bold N2 5G
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Lava ਵੀ ਅਕਸਰ ਬਜਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Lava Bold N2 5G ਹੈ। Unisoc T8200 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਸਤ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Lava ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹12,999 ਹੈ।
Designed to be intuitive, engineered to be fluid, and built for ultimate performance.— Redmi India (@RedmiIndia) June 26, 2026
Experience the true power of a seamless ecosystem with #XiaomiHyperOS3 on the #REDMITurbo5. The #FastestREDMIYet is #ReadyWhenYouAre!
Starting at ₹35,999*.
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ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 41% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ AI ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੌ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ।