Motorola ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਐਪ ਸਟੋਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

Motorola ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਐਪ ਸਟੋਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
Motorola ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 'Indus' ਐਪ ਸਟੋਰ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : December 4, 2025 at 3:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'Indus' ਐਪ ਸਟੋਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਫੋਨਪੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 'Indus' ਐਪਸਟੋਰ ਹੁਣ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'Indus' ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'Indus' ਐਪ ਸਟੋਰ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Xiaomi ਅਤੇ Lava ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'Indus AppStore' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ PhonePe ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਪ ਸਟੋਰ Motorola ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, PhonePe ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ PhonePe ਦੇ ਐਪ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
PhonePe ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਆ ਐਮ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'Indus' ਐਪਸਟੋਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਪ ਖੋਜ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀਐਮ ਨਰਸਿਮਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਐਪ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
'Indus' ਐਪ ਬਾਰੇ
'Indus' ਐਪ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ 12 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਐਪ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਪਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਇਕਸਿਗੋ, ਡੋਮਿਨੋਸ, ਜੀਓਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
'Indus' ਐਪਸਟੋਰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਮਰਾਠੀ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ 12 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ixigo, Snapdeal, Domino's Pizza, JioMart, ਅਤੇ Bajaj Finserv ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
