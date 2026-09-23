Motorola Signature 27 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੀ ਹੈ ਲਾਂਚ ਡੇਟ!

Motorola Signature 27 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੀ ਹੈ ਲਾਂਚ ਡੇਟ!
Motorola Signature 27 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 23, 2026 at 2:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ Snapdragon Summit 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Motorola Signature 27 ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ Motorola Signature ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੋਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Motorola ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਅਪ੍ਰੋਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ।
Motorola Signature 27 ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?
ਇਸ ਨਾਲ Motorola ਦੇ ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2027 ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ Motorola ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਅੰਕ ਯਾਨੀ 27 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Motorola Signature 27 ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Revealing our most advanced smartphone yet at #SnapdragonSummit, motorola signature 27. Here’s what to look forward to:— motorola (@Moto) September 22, 2026
- Our best camera system yet.
- The only smartphone in the market to feature audio by Bang & Olufsen.
- Unprecedented speeds with @Snapdragon 8 Elite Extreme… pic.twitter.com/hGuz5Z9mmd
Motorola Signature 27 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Motorola Signature 27 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤs 200MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ Gemini Omni ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਂਪਟ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗੂਗਲ ਦੇ Lyria ਟੂਲ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡਟ੍ਰੈਕ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ Motorola ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Audio by B&O ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਬੈਕ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ OS ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਂਡਰਾਈਡ 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ Motorola ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
Motorola Signature 27 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Motorola Signature 27 ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸੇਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ Pantone Coal Smoke ਅਤੇ Pantone Capulet Olive ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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