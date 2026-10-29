Motorola Signature 27 ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਫੀਚਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਾਹਮਣੇ
Motorola ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Motorola Signature 27 ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 29, 2026 at 1:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। IMC 2026 ਵਿੱਚ Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Motorola ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ Stay Tuned ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Motorola ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
Motorola Signature 27 ਦੀ ਕੀਮਤ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਿਨ ਟੈਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Motorola Signature 27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ Motorola Signature ਮਾਡਲ 59,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
✅ Officially Confirmed : Motorola Signature 27 India 🇮🇳 launch : November Officially confirmed specs : 📸 50MP Sony LYT910 1/1.28" 3.5° OIS main camera 🔭 200MP periscope telephoto with 3.5° OIS (could be the HP5 sensor) 🔴 AI video enhancement engine 💨 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 🥶 ArcticMesh Cooling system : 40% larger vapour chamber + copper mesh + liquid metal + thermal gel 📶 Six-antenna cloud arrey 🎨 Gemini Omni media creation : transform text prompts into photos and videos 🔴 Lyria Audio Generation : Generates background music and soundtrack synchronised with videos 🎵 Motorola's first phone with Bang and Olufsen speakers : • Dedicated B&O listening profiles & deeper integration with the software ✅ 7 years of OS updates • Pantone Capulet Olive 🫒 and Pantone Coal Smoke (black 🖤) colors 💪 Aluminium frame with contoured edges 🔴 The camera area has Ceramic and brushed aluminum Others : Motorola Edge 27 has total four rear cameras : ✅ 50MP LY910 Main + UW + W shaped telephoto + L shaped periscope telephoto • Quad Curved 165Hz LTPO OLED • ~6000mAh🔋IP68, IP69— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 28, 2026
Motorola Signature 27 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਨਰਲ 6 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ Motorola ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਆਰਕਟਿਕਮੈਸ਼ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ 40% ਵੱਡਾ 3D ਵਾਸ਼ਪ ਚੈਂਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ-ਇਨਫਿਊਜ਼ਡ ਥਰਮਲ ਜੈੱਲ, ਤਰਲ ਧਾਤ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੋਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੈਂਸਰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਹਾਈਲਾਈਟ 200MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। Motorola ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰਾ AI ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 100x 'ਸੁਪਰ ਜ਼ੂਮ ਪ੍ਰੋ' ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Motorola Signature 27 confirmed to launch in November in India. Officially confirmed specs: - Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 - ArcticMesh Cooling System and a six-antenna system - 50MP Sony LYTIA 910 main sensor and 200MP periscope telephoto lens with 3.5-axis OIS and Qualcomm EIS - Audio by Bang & Olufsen - Android 17, plus 7 years of OS and SMR updates. - Pantone colors: Coal Smoke and PANTONE Capulet Olive. #Motorola #MotorolaSignature27— Anvin (@ZionsAnvin) October 28, 2026
ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਸਿਰੇਮਿਕ ਅਤੇ ਬਰੱਸ਼ਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਂਟੋਨ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ Smoke at Pantone ਹੈ, ਜੋ 'Tactical Weave' ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ 'Pantone Capulet Olive' ਹੈ। ਇਹ ਬਰੱਸ਼ਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Motorola ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
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