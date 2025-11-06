Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Motorola ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : November 6, 2025 at 3:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Moto G57 Power ਅਤੇ Moto G57 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6s ਜਨਰਲ 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 6.72-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ। Moto G57 ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ Moto G57 ਵਿੱਚ 5,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ Sony LYT-600 ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Moto G57 Power ਦੀ ਕੀਮਤ
Moto G57 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ 28,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਪੈਨਟੋਨ ਕੋਰਸੇਅਰ, ਪੈਨਟੋਨ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਟੋਨ ਪਿੰਕ ਲੈਮਨੇਡ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Moto G57 ਦੀ ਕੀਮਤ
Moto G57 ਦੀ ਕੀਮਤ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਦੀ ਯੂਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Moto G57 Power and Moto G57 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Moto G57 ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਡਿਊਲ ਸਿਮ (ਨੈਨੋ ਸਿਮ + ਈ-ਸਿਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 120Hz ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 20:9 ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ 391ppi ਦੀ ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 6.72-ਇੰਚ ਫੁੱਲ-ਐਚਡੀ+ (1,080x2,400 ਪਿਕਸਲ) LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 1050 ਨਿਟਸ ਤੱਕ ਦੀ ਚਮਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6s Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 8GB ਤੱਕ RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Moto G57 ਅਤੇ Moto G57 Power ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ Sony LYT-600 ਸੈਂਸਰ, 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 3-ਇਨ-1 ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਟੋ G57 ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ Wi-Fi, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.1, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, ਇੱਕ 3.5mm ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੈਕ ਅਤੇ ਇੱਕ USB ਟਾਈਪ-C ਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ-ਮਾਊਂਟਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਫੇਸ ਅਨਲਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੋਟੋ G57 ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ 30W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ 60 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ IP64 ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਟਿਕਾਊਤਾ ਲਈ MIL-STD-810H6 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦਾ ਮਾਪ 166.23×76.50×8.60mm ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 210.6 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
Moto G57 ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ Moto G57 ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ 5,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ Moto G57 ਵਾਂਗ ਹੀ 30W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
