Motorola ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੀਮਤ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Motorola ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੀਮਤ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ G37 ਅਤੇ G37 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Buds 2 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : May 19, 2026 at 3:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਆਪਣੀ G-ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Motorola G37 ਅਤੇ Motorola G37 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 120Hz LCD ਡਿਸਪਲੇ, MediaTek Dimensity 6400 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 8GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ 50MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Motorola G37 ਅਤੇ Motorola G37 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। Moto G37 ਵਿੱਚ 5,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ G37 Power ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ।
Moto Buds 2 ਲਾਂਚ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ TWS ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Moto Buds 2 ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਊਲ 11mm ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਟਅੱਪ, 55dB ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਕਟਿਵ ਨੌਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ (ANC), ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP54 ਰੇਟਿੰਗ, ਬਲੂਟੁੱਥ 6.0 ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Meet the phone made for non-stop days and faster everything.— Motorola India (@motorolaindia) May 19, 2026
Starting at ₹13,999, sales start 25th May. Rush to your nearest Reliance Digital stores.#breakfreezindagi #motog37power #motog37 pic.twitter.com/74NUgTkKof
Motorola G37 ਦੀ ਕੀਮਤ
Motorola G37 ਦੇ 4GB ਰੈਮ ਅਤੇ 64GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Pantone Impenetrable ਅਤੇ Pantone Capri ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Motorola G37 Power ਦੀ ਕੀਮਤ
Motorola G37 Power ਦੇ 4 ਜੀਬੀ ਰੈਮ + 128 ਜੀਬੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8 ਜੀਬੀ ਰੈਮ + 128 ਜੀਬੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਪੈਂਟੋਨ ਨੌਟੀਕਲ ਬਲੂ, ਪੈਂਟੋਨ ਇੰਪੀਨੇਟਰੇਬਲ ਅਤੇ ਪੈਂਟੋਨ ਕੈਪਰੀ ਸ਼ੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Made for the ones who don’t slow down.— Motorola India (@motorolaindia) May 19, 2026
Starting at just ₹13,999, the moto g37 and moto g37 power is ready when you are. Sale starts 25th May on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores. pic.twitter.com/uNwcPZqMeN
Motorola Buds 2 ਦੀ ਕੀਮਤ
Motorola Buds 2 ਦੀ ਕੀਮਤ 2,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਂਟੋਨ ਕਾਰਬਨ, ਪੈਂਟੋਨ ਗ੍ਰੇ ਮਿਸਟ ਅਤੇ ਪੈਂਟੋਨ ਵਾਇਲੇਟ ਆਈਸ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Motorola G37, Motorola G37 Power ਅਤੇ Motorola Buds 2 ਦੀ ਸੇਲ
Motorola G37, Motorola G37 Power ਅਤੇ Motorola Buds 2 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ 25 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Motorola ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Motorola G37 ਅਤੇ Motorola G37 Power 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਜੋਂ Motorola IDFC ਬੈਂਕ, ICICI ਬੈਂਕ ਜਾਂ SBI ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ G37 ਅਤੇ G37 Power ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ IDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ EMI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 5,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
