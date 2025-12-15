ETV Bharat / technology

30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ?

Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 15, 2025 at 1:38 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ, ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 8GB RAM, 256GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ 68W ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 5,000mAh ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Motorola Edge 70 ਦੇ 8GB RAM + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 28,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੈਂਟੋਨ ਕਾਂਸੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਪੈਂਟੋਨ ਗੈਜੇਟ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਪੈਂਟੋਨ ਲਿਲੀ ਪੈਡ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Motorola Edge 70 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰਸ

ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਜੋਂ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ (750 ਰੁਪਏ ਤੱਕ), ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਐਸਬੀਆਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Motorola Edge 70 ਦੀ ਸੇਲ

Motorola Edge 70 ਦੀ ਸੇਲ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Motorola Edge 70 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7-ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 4,500 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, Dolby ATMOS ਸਪੋਰਟ, ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ HDR 10+ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 8GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (OIS) ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ 50MP ਪੈਂਟੋਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਮੈਕਰੋ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ 50MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੀ-ਇਨ-ਵਨ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਕਵਾਡ ਪਿਕਸਲ ਫਰੰਟ-ਫੇਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ 60 ਫਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ (fps) ਤੇ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Motorola Edge 70 ਵਿੱਚ 5,000mAh ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 68W ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 15W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ HelloUI 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ OS ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP68 + IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

