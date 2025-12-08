Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ
Published : December 8, 2025 at 5:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਪੈਂਟੋਨ ਕਾਂਸੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਪੈਂਟੋਨ ਗੈਜੇਟ ਗ੍ਰੇਅ ਅਤੇ ਪੈਂਟੋਨ ਲਿਲੀ ਪੈਡ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਸਿਰਫ 5.99mm ਮੋਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ 159 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
everyTHIN done the right way.— Motorola India (@motorolaindia) December 8, 2025
At just 5.99mm, the motorola edge 70 sets a new benchmark for slimness without compromise.
Launching 15th December on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW, and leading retail stores. #MotorolaEdge70 #Motorola #ImpossiblyThin pic.twitter.com/7K8AbQ4StK
Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 1.5K ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 4500 nits ਤੱਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ Dolby Atmos ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈਲੋ UI 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ OS ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 68W ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 15W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੈਪਰ ਕੂਲਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ 50 ਐਮਪੀ OIS ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 50MP ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 60fps 'ਤੇ 4K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ 50MP ਕਵਾਡ ਪਿਕਸਲ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
