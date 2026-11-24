Motorola Edge 70 Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Motorola Edge 70 Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 24, 2026 at 3:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Motorola Edge 70 Neo ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 144Hz AMOLED ਡਿਸਪਲੇ, ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s Gen 3 ਚਿਪਸੈੱਟ, 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Motorola Edge 70 Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Motorola Edge 70 Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Pantone Grey Lilac ਵਿੱਚ 'Acetate' ਫਿਨਿਸ਼, Pantone Milky Blue (ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ) ਵਿੱਚ leather ਵਰਗੀ ਫਿਨਿਸ਼, Pantone Mountain View (ਗੂੜ੍ਹਾ ਹਰਾ) ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਅਤੇ Pantone Sage (ਹਲਕਾ ਹਰਾ) ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਵਰਗੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ Motorola ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
The motorola edge 70 neo is ready for every kind of expression. Capture, create, discover and make every scroll worth stopping for 📸 Motorola Edge 70 Neo starting at just Rs. 34,999*. Sale starts 1st December on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/9S4Uf9oCQp— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
Motorola Edge 70 Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫਰਸ
ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਲੈਟ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 34,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Motorola ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ No Cost EMI ਪਲਾਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Motorola Edge 70 Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Motorola Edge 70 Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.8 ਇੰਚ ਦੀ Extreme AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 5,200nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s Gen 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Always one post away from the spotlight. ⚡🤳 Stay ready. Stay social. Stay unstoppable. Motorola Edge 70 Neo starting at just Rs. 34,999*. Sale starts 1st December on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/pBD9xpqDCm— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ, 2MP ਦਾ ਮੈਕ੍ਰੋ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
The countdown has officially begun! ⏳ Today, get ready to see the motorola edge 70 neo take the spotlight. The full film goes live today. Don't miss it! 📸✨ Motorola Edge 70 Neo launching 24th November on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/Bx3SOaaaBo— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 75ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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