Motorola Edge 70 Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ
Motorola Edge 70 Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 16, 2026 at 2:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Motorola ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ Edge 70 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ Motorola Edge 70 Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Pro, Edge 70 Pro Plus ਅਤੇ Edge 70 Max ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਛੇਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ।
Motorola Edge 70 Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ Motorola Edge 70 Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਜ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੇ ਲਗਾਏ ਰੱਖੋ!" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Motorola ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
A new reason to get camera-ready, a new way to make every moment count. Something exciting is coming soon. Keep your eyes open 👀✨📱 #MotorolaIndia #ComingSoon https://t.co/mgOsyn7ffP— Motorola India (@motorolaindia) November 15, 2026
Edge 70 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Motorola Edge 70 Neo ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਡ ਬੈਕ ਅਤੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Motorola Edge 70 Neo ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗੋਲ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੱਟਆਊਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਟੈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਸੋਨੀ LYTIA ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (OIS) ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ HDR ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
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