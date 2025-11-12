Moto G67 Power 5G ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਖਰੀਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਫ਼ਰਸ

Moto G67 Power 5G ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਖਰੀਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਫ਼ਰਸ
Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 12, 2025 at 12:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ... Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Moto G67 Power 5G ਦੀ ਸੇਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ?
ਅੱਜ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਕਈ ਆਫ਼ਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
The all-new moto g67 POWER is live! ⚡— Motorola India (@motorolaindia) November 12, 2025
Fuel up with a segment-leading 7000mAh Silicon-Carbon battery, capture brilliance with the 50MP Sony LYT-600™ camera & 4K on all lenses, and power through with Snapdragon® 7s Gen 2.
Buy now at ₹14,999* on Flipkart. pic.twitter.com/sSWTHaGoSK
Moto G67 Power 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ Axis ਅਤੇ SBI ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Packed with a segment-leading 7000mAh Silicon-Carbon battery, a 50MP Sony LYT-600™ camera with 4K on all lenses & the powerful Snapdragon® 7s Gen 2 — it’s built to perform.Enjoy a 6.7" 120hz fhd+ display & gorilla glass 7i durability. buy now at ₹14,999* on flipkart. pic.twitter.com/BqVsZDUQrl— Motorola India (@motorolaindia) November 12, 2025
Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ FHD+LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s ਜੇਨ 2 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP Sony LYTIA-600 ਅਤੇ 8MP ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33ਵਾਟ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
