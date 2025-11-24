Moto G57 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Moto G57 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 24, 2025 at 1:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Moto G57 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ Motorola ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Qualcomm ਦਾ Snapdragon 6s Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 8GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Speed. Clarity. Power. The #motoG57POWER packs Snapdragon 6s Gen 4, a 50MP LYTIA 600 camera with motoAI, and a 7000mAh battery that lasts up to 60 hours. All from ₹12,999*. Sale starts 3 Dec. #Motorola #BeUnstoppable pic.twitter.com/01QqXq9PP7— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2025
Moto G57 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Moto G57 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਫ਼ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 12,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਂਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
For people who move fast and stay sharp — the #motoG57POWER delivers. Snapdragon 6s Gen 4 speed, LYTIA 50MP clarity with AI, and a 7000mAh battery for 60 hours of non-stop power. Starting ₹12,999*. Sale from 3 Dec. #Motorola #BeUnstoppable pic.twitter.com/mNWwNqdAym— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2025
Moto G57 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.72 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 120Hz ਟਚ ਸੈਪਲਿੰਗ ਦਰ ਅਤੇ 1,050nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਪ੍ਰੋਟੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ ਕੋਰ 4nm ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6s ਜੇਨ 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ, 8MP ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
The #motoG57POWER lets you pick your vibe — Corsair, Fluidity, or Regatta, all Pantone-curated.— Motorola India (@motorolaindia) November 23, 2025
Powered by the World’s 1st Snapdragon 6s Gen 4 and a 50MP Sony LYTIA 600 camera with motoAI for brilliant shots. Launching 24 Nov on Flipkart & https://t.co/azcEfy2uaW. pic.twitter.com/S6nXv1OOEt
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-