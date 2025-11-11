Moto G 67 Power 5G ਦੀ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ? 20 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

Moto G 67 Power 5G ਦੀ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ? 20 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
Moto G 67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Published : November 11, 2025 at 10:31 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Moto G 67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਲ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ Moto G 67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ Moto G 67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ Motorola India ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।
Moto G 67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Moto G 67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਫ਼ਰਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। Moto G 67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੈਂਟੋਨ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਜਾਮਨੀ, ਪੈਂਟੋਨ ਬਲੂ ਕੁਰਕਾਓ ਅਤੇ ਪੈਂਟੋਨ ਸਿਲੈਂਟਰੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
With a segment-leading 7000mAh Silicon-Carbon battery, a 50MP Sony LYT-600™ camera with 4K on all lenses, and the Snapdragon® 7s Gen 2, it’s the complete powerhouse.— Motorola India (@motorolaindia) November 10, 2025
Sale starts Nov 12 at ₹14,999*#MotoG67POWER #Motorola #NeverMissOut pic.twitter.com/Mm7sUZ7hW7
Moto G 67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+ LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s ਜੇਨ 2 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Moto G 67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕੰਨੈਕਟ, ਥ੍ਰੀ-ਫਿੰਗਰ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਪ, ਟਵਿੱਸਟ ਟੂ ਓਪਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੇਸ 3.0 ਵਰਗੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ Gemini AI ਵਾਇਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP Sony LYT-600 ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 8MP ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2-ਇਨ-1 ਫਿਲਕਰ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Moto G 67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 30ਵਾਟ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
