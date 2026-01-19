ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ AI ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : January 19, 2026 at 10:30 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਚੈਟਬੋਟ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
27 ਸਾਲਾ ਐਸ਼ਲੇ ਸੇਂਟ ਕਲੇਅਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ xAI ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਿਕਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਲਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਨੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
xAI ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ X ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੇਂਟ ਕਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਪਫੇਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।-ਸੇਂਟ ਕਲੇਅਰ
ਸੇਂਟ ਕਲੇਅਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ xAI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।-ਸੇਂਟ ਕਲੇਅਰ
ਕੌਣ ਹੈ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ?
ਸੇਂਟ ਕਲੇਅਰ ਮਸਕ ਦੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਮੂਲਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਅਣਦੱਸੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ xAI ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਡੀਪ ਫੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ xAI ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮੈਨਹਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ xAI ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਕਲੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ xAI ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਕਸ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਕ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋਮੇਕਰ ਟੇਸਲਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਆਸਟਿਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਕਲੇਅਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕੈਰੀ ਗੋਲਡਬਰਗ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸੂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਗੋਲਡਬਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੇਂਟ ਕਲੇਅਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੇਂਟ ਕਲੇਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ xAI ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਗੋਲਡਬਰਗ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ X ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੋਕ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਨਗਨਤਾ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਨਸੀ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੰਟੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-