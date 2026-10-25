MoRTH ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਫੀਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਗੂ?
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 10:33 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2030 ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2032 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਉਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
ਇਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਡਾਰ ਜਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ M1 ਅਤੇ N1 ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ AIS-185 ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। M1 ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਡ੍ਰਾਫਟ 2030 ਅਤੇ 2032 ਤੋਂ M1 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ M1 ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2029 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ AIS-191 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੇਨ ਕੀਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ AIS-193 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਮਾਂਡਡ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ AIS-184 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੇ।
ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਚਾਈਲਡ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ Effort ਨੂੰ AIS-193 ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ISOFIX ਐਂਕਰੇਜ, ਟੌਪ ਟੈਥਰ ਅਤੇ i-Size ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ AIS-182 ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ IS 15546:2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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