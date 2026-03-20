22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ iPhones 'ਤੇ ਹੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਐਪਲ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : March 20, 2026 at 12:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: DarkSword ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਆਈਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਲਵੇਅਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਂਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਆਈਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁੱਕਆਊਟ ਆਈਵੈਰੀਫਾਈ ਅਤੇ ਅਲਫਾਬੇਟ ਦੀ ਗੂਗਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ DarkSword 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 27 ਕਰੋੜ ਆਈਫੋਨ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ iOS ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
DarkSword ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕਈ ਵੈਧ ਯੂਕਰੇਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਓਐਸ ਦੇ 18.4 ਤੋਂ 18.6.2 ਵਰਜ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਦੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋ ਹੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਂਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵਾਈਫਾਈ, ਪਾਸਵਰਡ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਕਾਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਰੂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ .gou.ua ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਰ ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਂਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ DarkSword ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫਰਮ PARS ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ DarkSword ਉਸੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਕੋਰੂਨਾ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੂਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। iVerify ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰੂਸੀ ਧਮਕੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਂਕਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹੈ? DarkSword ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ iOS ਵਰਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 22 ਤੋਂ 27 ਕਰੋੜ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਓਐਸ ਵਰਜ਼ਨ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
