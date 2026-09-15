ਕੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ GST ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ GST ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲਣਗੇ।
Published : September 15, 2026 at 5:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਈ, ਇਲਾਜ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ICEA ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ GST ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ICEA ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਜ੍ਹਾਂ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ GST ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ GST ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ VAT 5 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਕਰੀਬ 6 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ICEA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਓਹੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। -ਪੰਕਜ ਮੋਹਿੰਦਰੋ, ICEA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਿਆ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਕੰਮਜ਼ੋਰ
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ FY15 ਵਿੱਚ 18,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ FY25 ਵਿੱਚ 5.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਯਾਤ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਆਈਟਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 99.5 ਫੀਸਦੀ ਫੋਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ GST 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 22 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ICEA has urged the government to cut GST on mobile phones from 18% to 5%. The industry body says smartphones are now essential digital infrastructure, domestic demand has weakened, and rising memory chip prices have made entry-level phones significantly more expensive. #iphoneduo pic.twitter.com/vz9x27PZST— Devesh Jha (@Deveshjhaa) September 15, 2026
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ DRAM ਅਤੇ NAND ਫਲੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ।
10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਫੋਨ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਪਾਉਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 18 ਫੀਸਦੀ GST ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 18 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਲਾਭ
ICEA ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੀ GST ਕਾਊਂਸਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ICEA ਨਾਲ Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo, Dixon, Lava ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਕਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ GST ਨਾਲ ਫੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਜਾਂ 2G ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 4G ਜਾਂ 5G ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਸਤਾ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ICEA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ।
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