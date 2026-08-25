Mivi ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੀਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
Mivi ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : August 25, 2026 at 2:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Mivi ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਅਰਬਡਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Mivi ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਇਰ-ਬੋਲਟ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ Boltt ਹੈ। ਇਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ-ਬੋਲਟ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ।
Mivi ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ
ਫਾਇਰ-ਬੋਲਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Mivi ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Mivi ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ Mivi ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। Mivi ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਫਲੈਟਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਾਂਚ ਡੇਟ, ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Mivi ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ TWS, Bluetooth Speakers, AI-Powered earbuds, Soundbars ਅਤੇ Speakers ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Mivi ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਲ-ਬੋਲਟ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ Boltt Evo 4G ਅਤੇ Boltt Ace 5G ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। Boltt Ace 5G ਵਿੱਚ ਪਿਛੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲਰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੱਟਆਊਟ ਹੈ। Boltt ECO ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਐਜ ਮਿਡਿਲ ਫ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲਿਊਮ ਕੰਟਰੋਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ।
Mivi ਅਤੇ Fire-Boltt ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ।
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