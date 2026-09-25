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MIT ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਿਗਲਣਯੋਗ ਪੇਪਰ ਬੈਟਰੀ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗੀ ਡਿਵਾਈਸ!

MIT ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪੇਪਰ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਚਲਾਉਦੀ ਹੈ।

SWALLOWABLE PAPER BATTERY
SWALLOWABLE PAPER BATTERY (mit.edu)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 5:27 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: MIT ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ।

ਬੈਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ?

ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਐਨੋਡ ਯਾਨੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, molybdenum trioxide ਅਤੇ activated carbon ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਥੋਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ Cellulose Nanofibrils ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੀ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਮੋਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। MIT ਦੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ Giovanni Traverso ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਢਿੱਡ ਦੇ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਮ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਰ ਗਈ।

ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜੈਲੇਟਿਨ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ beeswax ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ candelilla wax ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਵਰਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1.84 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ 1.45 ਵੋਲਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ 1.7 ਤੋਂ 1.35 ਵੋਲਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ।

ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਢਿੱਡ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਢਿੱਡ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। RFID ਟੈਗ ਅਤੇ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਲੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਟੈਸਟ ਘੱਟ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਤਾਪਮਾਨ, pH, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਬਾਈਓਕੈਮੀਕਲ ਸਿੰਗਨਲ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਪਿਲਸ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਖੁਦ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।

ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ RFID ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਲੀਥੀਅਮ ਜਾਂ ਬਟਨ ਸੈੱਲ ਵਰਗੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

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