ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਲੈਨੇਟ ਪਰੇਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ?
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
Published : April 19, 2026 at 1:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ, ਮੰਗਲ, ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਨੈਪਚਿਊਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਰਾਇਜਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪਲੈਨੇਟ ਪਰੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 16 ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18, 19 ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੀਬ 2-3 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁੱਧ, ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨੈਪਚਿਊਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰਬੀਨ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ?
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ-ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ।
- ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:45 ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕੋ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਰਾਇਜਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਦੂਰਬੀਨ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਨੀ, ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਇੰਨੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੈਪਚਿਊਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਥਿਰ ਚਮਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬੁੱਧ ਹੋਰਾਇਜਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ
- 18, 19 ਜਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
- ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ, ਛੱਤ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਣ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਜਲਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਟਾਰ ਵਾਕ 2 ਜਾਂ ਸਕਾਈ ਟੂਨਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਐਪਾਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।
- ਨੈਪਚਿਊਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
