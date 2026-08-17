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ਇਸ ਸਾਲ Microsoft ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ Maia 300 AI ਚਿਪ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ

Microsoft ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ Maia 300 AI ਚਿਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

MAIA 300 AI CHIP IN SEPTEMBER
MAIA 300 AI CHIP IN SEPTEMBER (MICROSOFT)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 12:15 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: The Information ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Microsoft ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ Maia 300 AI ਚਿਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ Maia AI ਚਿਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ Alphabet ਅਤੇ Amazon ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਕਸਟਮ ਏਆਈ ਚਿਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨੀਅਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Maia 300 AI ਚਿਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਡੇਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ TSMC ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ 3,00,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Microsoft ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ Anthropic ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਊਂਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ Azure Maia ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡਰਿਊ ਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਸਟਮ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ TSMC ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Maia 300 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ TSMC ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Microsoft ਦੀ Maia 300 ਚਿਪ ਕੀ ਹੈ?

Maia 300 ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਏਆਈ ਚਿਪ Maia 300 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਏਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਪ ਨੂੰ TSMC ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ 5 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਵਿੱਚ SRAM ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ। SRAM ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਕਸਟਮ ਏਆਈ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਊਂਡ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ Nividia ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Nividia ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਏਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕਲਾਊਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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