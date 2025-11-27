Microsoft ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ AI Shopping ਫੀਚਰਸ, ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਐਜ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ AI Shopping ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
Published : November 27, 2025 at 5:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। OpenAI ਅਤੇ Perplexity ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵੀ ਹੁਣ AI ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ Edge ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ CoPilot ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਲੌਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਪਾਇਲਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਜਾਂ ਡੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਏਆਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Holiday shopping just got easier with Copilot in Edge 🎁 Compare products, find reviews, and get personalized recommendations all directly in your browser. Learn more: https://t.co/S3Rx9M0DCM pic.twitter.com/cc7xA03x2v— Microsoft Edge (@MicrosoftEdge) November 25, 2025
ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੋਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਐਜ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਕੈਸ਼ਬੈਕ
- ਕੀਮਤ ਹਿਸਟਰੀ
- ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
- ਉਤਪਾਦ ਇਨਸਾਈਟਸ
- ਕੀਮਤ ਟਰੈਕਿੰਗ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਪਨਏਆਈ ਇਕਲੌਤੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਟੂਲ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਥਿਤ ਰਿਟੇਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਪਾਇਲਟ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਪਾਇਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਪਾਇਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਫਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
