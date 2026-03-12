ETV Bharat / technology

Microsoft ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Copilot Cowork AI, ਹੁਣ AI ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

Microsoft ਨੇ Copilot Cowork AI ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ Microsoft 365 ਵਿੱਚ Outlook, Teams ਅਤੇ Excel ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

MICROSOFT COPILOT COWORK AI
MICROSOFT COPILOT COWORK AI (MICROSOFT)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 12, 2026 at 9:45 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣੇ Microsoft 365 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Copilot Cowork ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਕਈ ਕੰਮ ਖੁਦ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ Outlook, Teams ਅਤੇ Excel ਵਰਗੇ Microsoft 365 ਐਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ Microsoft 365 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਏਆਈ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Copilot cowork ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਮੇਲ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਆਈ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਫੀਚਰ Microsoft 365 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਮੇਲ, ਮੀਟਿੰਗ, ਫਾਇਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵਰਗੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Work IQ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Copilot Cowork ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀ-ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਏਆਈ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਮਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਆਈ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Copilot Cowork Microsoft 365 ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ Anthropic ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, Copilot Cowork ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ Frontier ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

