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ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਹੋਮ, ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਟੋਪਾਇਲਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੋਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਪਾਇਲਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 27, 2026 at 5:50 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਪਾਇਲਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਮ, ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਟੋਪਾਇਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਵਰਕ ਨਾਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਡ, ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੋਪਾਇਲਟ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ - ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ - ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਰ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਜਾਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਰਕਫਲੋ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਟੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮਮੇਟ

ਇਹ GitHub Copilot ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੈਂਡਬੌਕਸਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਪਾਇਲਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਕਾਊਟ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮਮੇਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾ - ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਟੋਪਾਇਲਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮਜ਼, ਆਉਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਟੂਲਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਮ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੋਪਾਇਲਟ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਫਿਸ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਟੂਲ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਲਾਈਡ ਡੈੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਹੁਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਪਾਇਲਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਿਕ ਆਈਕਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਬੀਆਈ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ 365 ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਲੱਗਇਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਪਾਇਲਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।

ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਏਆਈ ਟੂਲਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਗਾਹਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਰਾਫਟ। ਇਸਨੂੰ ਆਟੋ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਾਗਤ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਕਾਵਰਕ, ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਟੋਪਾਇਲਟ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਟੂਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਲਾਗਤ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਆਈ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 'ਟੂਡੇ' ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗੀ, ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸੁਨੇਹੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏਗੀ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ @Copilot ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਪੂਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦਰਭ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ 17 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਗਨਾਈਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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