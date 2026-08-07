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Microsoft ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ 'Cloud region', ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

Microsoft ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਲਾਊਂਡ ਰੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

MICROSOFT LAUNCHED NEW CLOUD REGION
MICROSOFT LAUNCHED NEW CLOUD REGION (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 9:45 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ Microsoft ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਊਂਡ ਅਤੇ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। Microsoft ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾਸੈਂਟਰ ਰੀਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Microsoft ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਲੋਗ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਲ ਕਲਾਊਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Microsoft ਦੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਕਲਾਊਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਣੇ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਊਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਡਾਟਾਸੈਂਟਰ Jio India West ਅਤੇ India Central ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Microsoft ਦਾ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਕਲਾਊਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾਸੈਂਟਰ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਜੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਰਕਲੋਡ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ-ਵਾਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਸਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਵਾਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਜ਼ੂਦ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਾਊਂਡ ਅਤੇ ਏਆਈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਦੇ 20.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।-ਪੁਨੀਤ ਚੰਦੋਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ?

ਨਵੇਂ ਕਲਾਊਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੀਬੀ ਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Azure ਨੇ ਡਬਲ-ਡਿਜੀਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕਲਾਊਂਡ ਸੁਵਿਧਾ ਖਰਚ 2030 ਤੱਕ 45.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਖਰਚ ਦੋਗੁਣਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।-ਡਾ. ਵਿਲੀਅਮ ਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈਡੀਸੀ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ NIFTY 100 ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ 365 Copilot ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Infosys, TCS ਅਤੇ Wipro ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Copilot ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 17.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਹੁੰਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।

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