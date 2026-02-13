ETV Bharat / technology

ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਅਪਡੇਟ! Microsoft ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ

Microsoft ਨੇ Windows ਅਤੇ Office ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਡੇ ਬੱਗ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 13, 2026 at 5:33 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Microsoft ਨੇ Windows ਅਤੇ Office ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੱਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈਂਕਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈਂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੈਂਕਰ ਕੁਝ ਅਟੈਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੈਂਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਿਸ਼ੀਅਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਗਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। Microsoft ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਗਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ-ਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਯਾਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੈਂਕਰ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਗ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਚ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮੀ ਇਨ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਲੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੈਂਕਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

CVE-2026-21510 ਬੱਗ ਬਾਰੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੱਗ CVE-2026-21510 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ Windows Shell ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ Windows ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਰਾਹੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੈਂਕਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਾਲਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਦੇ Threat Intelligence Group ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੱਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਗ CVE-2026-21513 ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇੰਜਣ MSHTML ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ Internet Explorer ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਇੰਜਣ ਹੁਣ ਵੀ Windows ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਫਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਡੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

