Microsoft ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਊਟੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ, ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
Microsoft ਨੇ Outlook ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਆਊਟੇਜ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Published : November 14, 2026 at 11:42 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ" ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
ਸੇਵਾ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਊਟੇਜ ਸਰਵਰ ਹੈਲਥ-ਚੈੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈਲਥ-ਚੈੱਕ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਊਟੇਜ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਆਉਟਲੁੱਕ, ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ 'ਕੋਪਾਇਲਟ' ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਆਊਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।