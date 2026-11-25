Microsoft ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਆਊਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ?
Microsoft ਨੇ Code Red ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 25, 2026 at 5:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Microsoft ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ Code Red ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 12 ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਉਸ ਵੱਡੇ ਆਊਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਊਟੇਜ ਦੌਰਾਨ Outlook, Exchange Online, Teams, Copilot ਸਮੇਤ Microsoft 365 ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਂਡਿੰਗ ਫਰਮ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਹੇ ਸੀ।
Microsoft ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ Windows Scalability defect ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। Microsoft 365 Core ਦੇ ਮੁੱਖੀ Jason ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਔਨਲਾਈਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸਟਮਰ ਇੰਪੈਕਟਿੰਗ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਈਮੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਦੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ Microsoft ਨੇ Code Red ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026
Code Red ਕੀ ਹੈ?
Code Red Microsoft ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੇਮੋ ਵਿੱਚ Amanda Silver ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ fog of war ਕਿਹਾ। ਟਾਪ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ 11 ਟੀਮ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਰੀ ਸੀ।
Microsoft ਨੇ Code Red ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ?
- ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ
- ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਭੁੰਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ
- ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। Jason ਰੋਜ਼ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰੱਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਚ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਚ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿਕਸ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਆਊਟੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
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