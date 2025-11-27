ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ WhatsApp 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ, Meta ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸਰ

ETV Bharat / technology

WhatsApp 'ਤੇ Microsoft Copilot ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ Microsoft ਦੇ AI ਚੈਟ ਮਾਡਲ Copilot ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Microsoft ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Copilot WhatsApp 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ Copilot ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ WhatsApp ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ Meta ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ-ਪਰਪਜ਼ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਟਸਐਪ ਇਸ ਏਪੀਆਈ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਵੰਡਣ ਲਈ। ਮੈਟਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਬੋਟ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਕੋਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕੋਪਾਇਲਟ ਦਾ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨਵੇਂ ਕੋਪਾਇਲਟ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।-ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਚੈਟ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਪਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਏਆਈ ਚੈਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਪਾਇਲਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਕੋਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵੈੱਬ ਸੰਸਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਟਸਐਪ ਹੁਣ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

