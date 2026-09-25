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Milky Way ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਿਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੇਜਰ ਬਲੈਕ ਹੋਲ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ

ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ Milky Way ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੇਜ਼ਰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।

MICROBLAZER BLACK HOLE
MICROBLAZER BLACK HOLE (B. Marcote JIVE/ASTRON)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 3:33 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ Milky Way ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੇਜ਼ਰ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਲਗਭਗ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਜੈੱਟ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ IRAS 18293-0941 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12,000 ਲਾਈਟ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਜ ਵਾਲਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਥੀ ਤਾਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹਰ 11 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਉਸਦੇ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੈੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਜੈੱਟ ਲਗਭਗ ਸਿੱਧੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਲੇਜ਼ਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰ ਦੇ Milky Way ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੁੰਜ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੌ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਦਿੱਖ ਰਿਹਾ। 1983 ਵਿੱਚ IRAS ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿਸਟਿਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਭਗ ਭੁੱਲ ਗਿਆ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਖੋਜ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਝਿਲਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹਰ 11.4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਿੱਧੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੈੱਟ ਦਿਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਜੈੱਟ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

EVN ਦੇ ਹਾਈ Resolution ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਟ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ Milky Way ਤੋਂ। ਮੀਰਕੈਟ ਰੇਡੀਓ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਤੋਂ 100 ਲਾਈਟ ਸਾਲ ਚੌੜੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਹੌਟਸਪਾਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੂੜ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ?

ਇਹ ਹੌਟਸਪਾਟ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੇ ਗਾਮਾ-ਰੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੌਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟ LHC ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਣ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪੇਟਾਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਵੋਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Milky Way ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਣ ਐਕਸਲੇਟਰ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੈੱਟ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਲੇਟਰ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਜੈੱਟ ਕਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਚਮਕਾਉਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖੋਜ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਬਲੇਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੇ Milky Way ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਲੇਜ਼ਰ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਦੀ। ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੇਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜੈੱਟ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ Milky Way ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਫਿਲਾਉਦੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਡੀਓ, ਆਪਟੀਕਲ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਗਾਮਾ-ਰੇ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਟੈਲੀਸਕੋਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

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