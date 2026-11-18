GTA 6 ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ Miami ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਗੇਮ?
Miami ਨੂੰ ਮੈਜਿਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ Vice City ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 18, 2026 at 2:08 PM IST
Miami: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ Miami ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ Vice City ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਪਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ GTA 6 ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ।
ਫੇਲਿਕਸ ਜਾਰਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੈ, ਜੋ 200 ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। GTA 6 ਗੇਮ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ Xbox 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀਸੀ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ Miami ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।-ਫੇਲਿਕਸ ਜਾਰਕਿਨ
ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ-ਐਡਵੈਂਚਰ ਸ਼ੂਟਰ ਗੇਮ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਓਪਨ-ਵਰਲਡ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਜਿਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਹੌਲ
ਰੌਕਸਟਾਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਮੀ, ਦ ਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਤੇ ਐਵਰਗਲੇਡਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਡਾਣ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮਿਆਮੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ। -ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਰੋਨ ਗਾਰਬਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ 25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਉੱਚੇ-ਨੀਂਵੇ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਚਮਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਸਤਾਹਾਲੀ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਮ ਅਤੇ ਕੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਮਿਆਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।-ਜੂਲੀ ਫੋਰਨੇਰੀ, ਮਿਆਮੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੀਗ ਟੂਰ ਗਾਈਡ
GTA 6 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। GTA ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜ਼ਨ, ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਸ ਏਂਜਲਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਿਆਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਨਿਓਨ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ 'ਆਰਟ ਡੇਕੋ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬੈਡ ਬੁਆਏਜ਼' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਦ ਬਰਡਕੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।-ਜੂਲੀ ਫੋਰਨੇਰੀ, ਮਿਆਮੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੀਗ ਟੂਰ ਗਾਈਡ
ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਆਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ Vice City ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੂਲੀ ਫੋਰਨੇਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ ਹੋਟਲ ਵਿਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਟਲ ਡਿਕਸਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲਾਰੈਂਸ ਮਰੇ ਡਿਕਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਲੀ ਫੋਰਨੇਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੇਮ ਸਾਊਥ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਟੂਰ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਵੀ Miami Vice, ਜੋ cocaine-cowboy ਥੀਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡ੍ਰਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਅਤੇ 1983 ਦੀ ਫਿਲਮ Scarface ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਲ ਕੈਪੋਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਉਸਾਰੀ-ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਂ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸਵਿਕਾਰ ਹੈ। -ਜੂਲੀ ਫੋਰਨੇਰੀ, ਮਿਆਮੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੀਗ ਟੂਰ ਗਾਈਡ
Vice City ਦੀ ਵਾਪਸੀ
Miami ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ Vice City ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਤਲਬਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ।ਮਿਆਮੀ-ਡੇਡ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਰੌਕਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਮੀ ਹੀਟ ਦੇ ਕਾਸੇਯਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ Welcome to Vice City ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ Vice City ਜਰਸੀ ਪਾਏਗੀ।
Miami ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਰੌਕਸਟਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕੰਧ-ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਨਵੁੱਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆਰਟ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।
24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ E11EVEN ਮਿਆਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ Vice City ਵਾਲੇ NINE1NINE ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੇਮ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਪਾਰਟੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਆਮੀ-ਡੇਡ ਸ਼ੈਰਿਫ ਰੋਜ਼ੀ ਕੋਰਡੇਰੋ-ਸਟਟਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਊਥ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।-ਡੇਵਿਡ ਸੁਆਰੇਜ਼, ਮਿਆਮੀ ਬੀਚ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਮੀ ਬੀਚ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰੇ।-ਮੋਨਿਕਾ ਮੈਟਿਓ-ਸੈਲੀਨਾਸ, ਸਾਥੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਇਸ ਲੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 1980 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2002 ਦਾ GTA: Vice City ਅਤੇ 2006 ਦਾ GTA: Vice City Stories ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਿਆਮੀ ਦੇ ROK ਗੇਮਿੰਗ ਲਾਊਂਜ ਵਿੱਚ ਰੇ ਬੇਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਆਧੁਨਿਕ ਫਲੋਰੀਡਾ ਮੈਨ ਮੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਮ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਉਸ ਸਾਖ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਲੜਾਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ GTA ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਰਟੂਨ ਵਰਗੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪਰ GTA ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
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