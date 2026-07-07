MG Windsor EV ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਕਈ ਯੂਨਿਟਸ

MG Windsor EV ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਕਈ ਯੂਨਿਟਸ
JSW MG Motor India ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ MG Windsor EV ਨੇ 75,000 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : July 7, 2026 at 4:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ JSW MG Motor India ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ MG Windsor EV ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ 50,000 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CY2026 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ MG Windsor EV ਦੇ 19,000 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ MG Windsor EV ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ JSW MG Motor India ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MG Windsor ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MG Windsor EV ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ EV ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
MG Windsor EV ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਂਜ
ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MG Windsor EV ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ EV ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 38 KWh ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ 331 km ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਂਜ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸਦੇ Pro ਟ੍ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਮ ਦੀ ਰੇਂਜ 449 km ਤੱਕ ਹੈ।
MG Windsor EV ਦੀ ਕੀਮਤ
MG Windsor EV ਨੂੰ 14.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਣ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 19.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ BaaS ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੇ 9.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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