MG Motor ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ EV ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ

MG Motor ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ EV ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ
MG Motor India ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ADAPT ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 16, 2026 at 2:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ MG Motor India ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ADAPT ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ADAPT ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਵਾਹਨ MG India ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ (PHEV), ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਰੇਂਜ-ਐਕਸਟੈਂਡਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਈਵੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ADAPT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ Pure-ICE ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਮੋਬਾਈਲਿਟੀ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ MG Motor ਨੇ ਨਵੇਂ MG ADAPT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਾਡਯੂਲਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਂਜ, ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਯੋਗਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੁਧਾਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲਿਟੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਲਦੇ ਹੋਏ MG ADAPT ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲੋੜ ਲਈ ਸਹੀਂ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। JSW MG Motor India ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ MG ADAPT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
JSW MG Motor India ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਐਨਰਜੀ ਹੱਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ। MG ADAPT ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਵਾਹਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।- ਅਨੁਰਾਗ, JSW MG Motor India ਦੇ ਮੈਨਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ MG ADAPT
ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ MG ADAPT ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਕਾਨੋਲਜੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇੰਜਣ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10-ਇਨ-1 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨਿਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਇੰਜਣ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
MG ADAPT ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਈਵ: ਸਾਈਲੈਂਟ, ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਅਰਬਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ
- ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡਰਾਈਵ: ਇੰਜਣ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੋਟਰ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਪੈਰਲਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡਰਾਈਵ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਇੰਜਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਰਾਈਵ: ਕੁਸ਼ਲ ਹਾਈਵੇਅ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਾਈਲਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ADAPT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਯੂਲਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਂਜ REEV ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਸਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
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