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MG Hector Tomahawk EV ਅਤੇ PHEV ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?

MG Hector Tomahawk EV ਅਤੇ PHEV SUV ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

MG HECTOR TOMAHAWK EV PRICE
MG HECTOR TOMAHAWK EV PRICE (JSW MG Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 3:55 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ JSW MG Motor India ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ MG Hector Tomahawk EV ਅਤੇ PHEV SUV ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ SUV ਨੂੰ ਨਵੇਂ ADAPT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ PHEV ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ MG Motor ਨੇ ਆਪਣਾ Advance Drive Architecture Platform Technology ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।

MG Hector Tomahawk EV ਦੀ ਕੀਮਤ

MG Motor India ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ MG Hector Tomahawk EV ਨੂੰ BaaS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 4.9 ਰੁਪਏ/Km ਦਾ ਰੇਂਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ 19.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਇੰਟਰੋਡੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।

MG Hector Tomahawk PHEV ਦੀ ਕੀਮਤ

MG Hector Tomahawk PHEV ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ SUV ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ BaaS ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 21.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 3.20 ਰੁਪਏ/Km ਦਾ ਰੇਂਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 25.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ SUV ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ PHEV ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7-ਸੀਟਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।

MG Hector Tomahawk EV ਅਤੇ PHEV ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਨਵੀਂ MG Hector Tomahawk EV ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ SUV ਦੇ ਫਰੰਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ MG ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ DRLs ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ SUV ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਨਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ SUV ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ SUV ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਬਾਡੀ ਕਲੈਡਿੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਪੋਰਟੀ ਲੁੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। SUV ਵਿੱਚ 18-ਇੰਚ ਪਹੀਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ SUV ਦਾ ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ 2,810 mm ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਫ ਰੇਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਰੀਅਰ ਸਪੋਇਲਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਫੈਂਡਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ SUV ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ-ਕੱਟ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟੀ ਲੁੱਕ ਦੇਣਗੇ।

ਕਾਰ ਦੇ ਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ DRLs ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂਤਰ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1.5-ਇੰਚ ਦਾ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ 9-ਇੰਚ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। SUV ਦੇ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਬਿਲਟ ਐਪ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 7-ਸੀਟਰ ਅਤੇ 5-ਸੀਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।

MG Hector Tomahawk EV ਅਤੇ PHEV ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਸ SUV ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੈੱਡਰੇਸਟ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸੀਟਾਂ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ SUV ਵਿੱਚ ASAS ਲੈਵਲ-2 ਸੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

MG Hector Tomahawk EV ਦਾ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ SUV ਵਿੱਚ 69.2KWh LFP ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ 517 Km ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ 90 Kw DC ਤੱਕ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 7.4 KW AC ਹੋਮ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SUV ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਇਸਦੇ ਫਰੰਟ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੋਟਰ 150 Kw ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 310 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਟ Vehicle to Home ਦਾ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਕਰਣ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

MG Hector Tomahawk PHEV ਦਾ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

MG Hector Tomahawk PHEV ਦੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ 29 kW ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਟੈਂਕ 'ਤੇ 1,100 Km ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਡ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰ 115 Km ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ/EV ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮਾਈਲੇਜ 22 Km/ਲੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ SUV 0 ਤੋਂ 100 Km/ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 148 Kw ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

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