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Meta ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ Instagram-Facebook 'ਤੇ 'Series' ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

ਮੈਟਾ ਦਾ ਨਵਾਂ 'Series' ਫੀਚਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

META SERIES FEATURE
META SERIES FEATURE (Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 5:07 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਟਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਯਾਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Series' ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਟਾ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੈਕਕ੍ਰੰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਪੀਸੋਡਿਕ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

'Series' ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਟੈਕਕ੍ਰੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ 'Series' ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਰੀਲ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡੇਡੀਕੇਟੇਡ ਹੱਬ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਏਟਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੇਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 10 ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫੀਡ ਜਾਂ ਰੀਲ ਟੈਬ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋ ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

TikTok ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

TikTok ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। TikTok 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਪੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੰਟੈਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਚੈਲੇਂਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੀਮ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਟਾ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਐਪੀਸੋਡਿਕ ਕੰਟੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੀਚਰ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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