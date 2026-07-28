ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਮੈਟਾ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : July 28, 2026 at 12:25 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕੰਟੈਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MEITY ਨੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀ?
ਮੈਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੈਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ CJP ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ?
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਬਹਾਲ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਧੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 10.1 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
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