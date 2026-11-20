ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, OTT ਡੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ-ਹਿੱਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡਰਾਮਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 4:57 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ Waves OTT 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ OTT ਤਰੀਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਫਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ।
ਮੈਟਾ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB), ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ SEBI ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ-ਹਿੱਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ Waves OTT 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਂਟੀ ਸਕੈਮ ਮੁਹਿੰਮ 'ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਚੋ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਫਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਵੱਲੋ ਤਿਆਰ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, Waves OTT ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਜਨਤਕ-ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡਰਾਮਾ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਕੰਟੈਟ ਫਾਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜਟਿਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਚੋ' ਵਰਗੀ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀ ਹੈ।-ਸੰਜੇ ਸੀ. ਪੁਰਾਓ, ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਗੌਰਵ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇਕਾਨਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਟੋਰੀਟੇਲਿੰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। - ਗੌਰਵ ਦਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ.
I4C ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਪੀੜਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ, I4C ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਚੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਫਲ ਵਰਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਕੈਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਅਮਨ ਜੈਨ, ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈੱਡ
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਕ ਸਕਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ।-ਅਮਨ ਜੈਨ, ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈੱਡ
ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਟਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕਣ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਟਾ ਨੇ I4C ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਰਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੋ I4C ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
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