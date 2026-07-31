ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Meta ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Meta ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
MeitY ਨੇ ਮੈਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
Published : July 31, 2026 at 4:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: MeitY ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਗਲੇ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਦੋਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਮੈਟਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।-ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ, MeitY ਦੇ ਸਕੱਤਰ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।-ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ, MeitY ਦੇ ਸਕੱਤਰ
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੈਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
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