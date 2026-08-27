META ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਮੈਟਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।
Published : August 27, 2026 at 2:29 PM IST
ਓਕਲੈਂਡ: 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 48 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਪਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸਿਗਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ।-ਆਰਟੂਰੋ ਬੇਜਰ, ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਆਰਟੂਰੋ ਬੇਜਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਫੇਡਰਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਟਾ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਦਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।- ਮੈਟਾ
ਉਮਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 13 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੈਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ Falls Positive Rate ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪ, ਅਜ਼ਾਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਆਰਟੂਰੋ ਬੇਜਰ, ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਟਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 13 ਸਾਲ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਨਾ ਦੱਸੋ" ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ।
ਨਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਟਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ
ਆਲੋਚਕਾ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਮੈਨੂਅਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਈਟ ਮੋਡ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਟੋਪਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਡੀਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਟੂਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਸਤੇ 'ਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।- ਜੋਸ਼ ਗੋਲਿਨ, ਫੇਅਰਪਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨਾਲ 'ਟੇਕ ਅ ਬ੍ਰੇਕ' ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ
ਕੁਝ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੇਫਟੀ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੂਲ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁਧਵਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।-ਯੇਲ ਆਈਜ਼ਨਸਟੈਟ, ਸਾਈਬਰਸੇਫਟੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੀਚਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।-ਯੇਲ ਆਈਜ਼ਨਸਟੈਟ, ਸਾਈਬਰਸੇਫਟੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।-ਯੇਲ ਆਈਜ਼ਨਸਟੈਟ, ਸਾਈਬਰਸੇਫਟੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
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