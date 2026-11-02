Meta ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 'Style Sketch' ਐਪ, ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ?
ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ 'Style Sketch' ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 10:00 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ 'Style Sketch' ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਆਊਟਫਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'Style Sketch' ਐਪ ਕੀ ਹੈ?
'Style Sketch' ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਜੀਟਲ ਅਲਮਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਊਟਫਿੱਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
'Style Sketch' ਐਪ ਫੀਚਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਟੋਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਊਟਫਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਪ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਕੇਟ ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ। ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪ ਮੌਸਮ, ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਊਟਫਿੱਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਈਲ
ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਊਟਫਿੱਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੀਚਰ Alta ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਆਈ ਫੈਸ਼ਨ ਟੂਲ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੀ Digital Wardrobe ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'Style Sketch' ਐਪ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵਧੀਆਂ
ਮੈਟਾ ਦਾ 'Style Sketch' ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਮਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ 'Style Sketch' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਲਿਸਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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