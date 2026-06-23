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WhatsApp ਦੇ CEO ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?

ਮੈਟਾ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ CEO ਲਈ CRED ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

WHATSAPP NEW CEO
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖੀ (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 23, 2026 at 9:55 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲ ਕੈਥਕਾਰਟ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਦੇ CEO ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਲ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ 3 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਮਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਲ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ CEO ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ CRED ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਨਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CRED ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

CRED ਕੀ ਹੈ?

CRED ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫਿਨਟੈਕ ਐਪ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਪ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ, ਭੁਗਤਾਨ, ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। CRED ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ FreeCharge ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ CRED ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ-ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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CRED FOUNDER KUNAL SHAH
WHATSAPP CEO KUNAL SHAH
WHATSAPP NEW CEO

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