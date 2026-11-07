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Meta Muse ਨੇ ਨਵਾਂ 'Spaces' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ: ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ

ਮੈਟਾ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ ਏਜੰਟ ਸਪੇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

META MUSE SPACES
ਮੈਟਾ ਮਿਊਜ਼ ਸਪੇਸ (Meta)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 7, 2026 at 9:54 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਜੋ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੇਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਪੇਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ ਏਜੰਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਸਾਈਡਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪਕਵਾਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਟਰੈਕਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ Spaces ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੈਕਰ, ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਬੱਚਤ, ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਰਗੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ Spaces ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

  • ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੱਬ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਸਕੂਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ: ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
  • ਸੰਗੀਤ ਟਰੈਕਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ: RSVP ਸੂਚੀਆਂ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਨਵੌਇਸ, ਕਰਨਯੋਗ ਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਟ੍ਰੀਵੀਆ ਗੇਮ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਜਾਂ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਟੂਡੀਓ: ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
  • ਆਰਡਰ ਟਰੈਕਰ: ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ, ਗਾਹਕ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਕਲਾਇੰਟ ਹੱਬ (ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ): ਇਹ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਟ੍ਰਿਪ ਪਲੈਨਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ, ਹੋਟਲ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਦਿਨ-ਦਰ-ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BBQ ਗੇਮਾਂ, ਇਵੈਂਟ ਟਰੈਕਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੋਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਮਿਊਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ ਵੌਇਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਹੁਣ ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਡੌਟਸ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸਏਆਈ ਦੇ ਗ੍ਰੋਕਬੋਟ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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