Meta Muse ਨੇ ਨਵਾਂ 'Spaces' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ: ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਮੈਟਾ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ ਏਜੰਟ ਸਪੇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : November 7, 2026 at 9:54 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਜੋ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੇਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਸਪੇਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ ਏਜੰਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਸਾਈਡਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Spaces are here. Describe a planner, a tracker, a game, whatever you need, and Muse builds it right into the app. Pin it to your tabs, come back anytime, and it’ll already be up to date. https://t.co/6ryENwa6PN— Muse (@Muse) November 6, 2026
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪਕਵਾਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਟਰੈਕਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ Spaces ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੈਕਰ, ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਬੱਚਤ, ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਰਗੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Design the Muse app that’s perfect for you. Build spaces for whatever you want, pick what lives in your tabs, and even set when they show up. Here are a few we’ve made so far ↓ https://t.co/vsaqc86NRh— Muse (@Muse) November 6, 2026
ਤੁਸੀਂ Spaces ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੱਬ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਕੂਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ: ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਗੀਤ ਟਰੈਕਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ: RSVP ਸੂਚੀਆਂ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਨਵੌਇਸ, ਕਰਨਯੋਗ ਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਟ੍ਰੀਵੀਆ ਗੇਮ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਜਾਂ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਟੂਡੀਓ: ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਆਰਡਰ ਟਰੈਕਰ: ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ, ਗਾਹਕ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਕਲਾਇੰਟ ਹੱਬ (ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ): ਇਹ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਟ੍ਰਿਪ ਪਲੈਨਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ, ਹੋਟਲ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਦਿਨ-ਦਰ-ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BBQ ਗੇਮਾਂ, ਇਵੈਂਟ ਟਰੈਕਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੋਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ।
Playing around with spaces in Muse lately -- tell Muse what you need and it builds it. I've made a BBQ game, an event tracker, and a home control dashboard. Excited to see what you build. https://t.co/ksaKEQVKa9— Mark Zuckerberg (@finkd) November 6, 2026
ਮਿਊਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ ਵੌਇਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਹੁਣ ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਡੌਟਸ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸਏਆਈ ਦੇ ਗ੍ਰੋਕਬੋਟ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।